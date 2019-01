Algérie-CAN 2017 : Feghouli et Medjani zappés, 9 défenseurs… Leekens a tranché !

dimanche 1er janvier 2017 / par

Le sélectionneur de l’Algérie, Georges Leekens, a réalisé des choix forts dans sa liste finale de 23 joueurs retenus pour la CAN 2017. Respectivement capitaine et vice-capitaine et considérés comme des titulaires indiscutables il y a quelques mois encore, le défenseur central polyvalent Carl Medjani et l’ailier Sofiane Feghouli n’ont pas été convoqués !

