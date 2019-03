Amicaux : la RDC assure, le Sénégal accroché

Opposée au Botswana ce lundi en match amical, la RD Congo s’est imposée 2-0 au Maroc grâce à des buts d’Afobe et Ngbakoto après la pause. Remanié, le Sénégal a eu plus de mal et n’est pas parvenu à se défaire de l’Ouganda (0-0) dans la soirée.

