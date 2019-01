Amicaux : Ziyech et le Maroc régalent, nul à Durban

mercredi 12 octobre 2016 / par ,

Avec un grand Hakim Ziyech à la baguette et auteur d’un doublé sur penalty dont une Panenka, le Maroc a déroulé 4-0 face au Canada ce mardi en match amical. Un peu plus tôt, l’Afrique du Sud et le Ghana se sont quittés sur un score de parité à Durban (1-1).

Copyright © Tous droits réservés. Les informations publiées sur Afrik-Foot ne peuvent être reprises, diffusées, réécrites, ou redistribuées sans l'autorisation notifiée de la rédaction ou partenariat pré-établi. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.