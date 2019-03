CAN 2019 : le Sénégal avec le Nîmois Thioub et 3 nouveaux contre Madagascar et le Mali Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, a publié ce mercredi sa liste de 25 joueurs retenus pour affronter Madagascar et le Mali les 23 et 26 mars prochains. Quatre nouveaux joueurs sont appelés...