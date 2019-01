CAF Awards : l’Egypte, une razzia qui fait jaser

Finaliste de la CAN 2017 et qualifiée pour le Mondial 2018, l’Egypte s’est taillée la part du lion lors des CAF Awards jeudi soir. Outre le sacre attendu de Mohamed Salah, le sélectionneur Hector Cuper (entraîneur de l’année) et les Pharaons (équipe nationale de l’année) ont décroché des distinctions qui font couler beaucoup d’encre.

