Cameroun : Broos tente Matip, Amadou et Anguissa pour la CAN 2017

lundi 12 décembre 2016 / par

Zappé depuis près d’un an, Stéphane Mbia ne figure pas dans la pré-sélection de 35 joueurs retenus pour la CAN 2017 par le sélectionneur du Cameroun, Hugo Broos. Le technicien belge a en revanche coché le nom de Joël Matip, pourtant en retrait de la sélection, et des nouveaux Maxime Poundjé (Bordeaux), Ibrahim Amadou (Lille) et André Franck Zambo Anguissa (OM).

