Cameroun : Zambo Anguissa, le déserteur a pris de la valeur

jeudi 29 juin 2017 / par

Retenu pour la Coupe des Confédérations bien qu’il ait décliné sa convocation pour la CAN 2017 quelques mois plus tôt, le Marseillais André-Frank Zambo Anguissa s’est mis en évidence en Russie et s’impose désormais comme un titulaire indiscutable dans l’entrejeu du Cameroun.

