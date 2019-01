CAN 2015 : La Mauritanie pour renverser l’Ouganda

Défaite 2-0 en Ouganda, la Mauritanie espère renverser la situation au retour, comme le Malawi et le Rwanda, battu sur le même score, l’ont fait samedi. Les Mourabitounes s’offriraient ainsi une place en phase de groupe des éliminatoires de la CAN 2015. En ballottage défavorable avant le retour, le Kenya et la Tanzanie n’ont également pas dit leur dernier mot.

