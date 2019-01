CAN 2015 : Tanzanie et Kenya à la trappe

dimanche 3 août 2014 / par

Incapables d’inverser le résultat du match aller face à des adversaires a priori abordables, la Tanzanie, défaite 2-1 au Mozambique, et le Kenya, contraint au nul par le Lesotho à Nairobi (0-0), sont éliminés et ne verront pas la phase de groupe des éliminatoires de la CAN 2015.

*Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat pré-établi, toute reprise des articles Afrik-Foot, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s’expose à des poursuites.

Copyright © Tous droits réservés. Les informations publiées sur Afrik-Foot ne peuvent être reprises, diffusées, réécrites, ou redistribuées sans l'autorisation notifiée de la rédaction ou partenariat pré-établi. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.