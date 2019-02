CAN 2017 : cruel pour le Maroc…

Comme la RD Congo et le Sénégal avant lui, le Maroc a manqué de réalisme en seconde période et il s’est fait punir in extremis par l’Egypte (0-1) ce dimanche en quart de finale de la CAN 2017. Le but tardif de Kahraba envoie les Pharaons en demi-finale où ils affronteront le Burkina Faso.

