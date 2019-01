CAN 2017 : Jour J pour le Bénin, le Burkina Faso, la RDC, le Togo et la Tunisie

dimanche 4 septembre 2016 / par

La 6e journée des éliminatoires de la CAN 2017 va donner lieu à de véritables finales ce dimanche avec notamment RDC-Centrafrique et Tunisie-Liberia au programme. Le Bénin tentera quant à lui de surprendre un Mali déjà qualifié, alors que le Burkina Faso et l’Ouganda vont se disputer la première place à distance.

Copyright © Tous droits réservés. Les informations publiées sur Afrik-Foot ne peuvent être reprises, diffusées, réécrites, ou redistribuées sans l'autorisation notifiée de la rédaction ou partenariat pré-établi. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.