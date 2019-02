CAN 2017 : Kabananga surprend le Maroc !

lundi 16 janvier 2017

Malgré sa domination, le Maroc a péché par manque d’efficacité et d’occasions franches et les Lions de l’Atlas ont été punis en s’inclinant 1-0 face à la RD Congo lundi à Oyem. Grâce au but de Kabananga, les Léopards virent en tête du groupe C de la CAN 2017.

