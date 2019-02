CAN 2017 : l’équipe-type d’Afrik-Foot

mardi 7 février 2017

Après trois semaines de compétition marquées par de nombreuses surprises et le sacre du Cameroun, la rédaction d’Afrik-Foot s’est réunie pour établir son équipe-type de la CAN 2017 composée de trois champions d’Afrique camerounais, deux Egyptiens, deux Burkinabés, un Ghanéen, un Sénégalais, un Congolais et un Tunisien.

