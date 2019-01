CAN 2017 : l’équipe-type des absents

vendredi 13 janvier 2017 / par

Si elle s’annonce magnifique, ouverte et très relevée, la CAN 2017 qui débute samedi souffrira malheureusement de l’absence de plusieurs têtes d’affiche. Blessés, non convoqués ou réfractaires, une poignée de joueurs majeurs va manquer la compétition, Afrik-Foot vous propose l’équipe-type de ces grands absents répartis en trois catégories.

