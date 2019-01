CAN 2017 : Le Gabon pour le symbole, la Mauritanie éliminée

vendredi 2 septembre 2016

La 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2017 a débuté vendredi avec l’élimination de la Mauritanie, rattrapée sur le terrain de l’Afrique du Sud (1-1) et qui ne peut plus briguer une place parmi les meilleurs deuxièmes. En dépit de la situation très tendue au pays, le Gabon, hôte de la compétition, s’est relancé en s’imposant 2-1 au Soudan dans un match comptabilisé comme amical.

