CAN 2017 : le Sénégal avec Saivet et Mbengue

vendredi 30 décembre 2016 / par

Les revenants Cheikh Mbengue et Henri Saivet font partie de la sélection de 23 joueurs dévoilée par le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé ce vendredi pour la CAN 2017 qui verra les Lions défier l’Algérie, la Tunisie et le Zimbabwe.

