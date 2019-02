CAN 2017 : le Sénégal sort plein de regrets

samedi 28 janvier 2017

Malgré sa domination, le Sénégal a gâché de trop nombreuses occasions et les Lions de la Teranga ont été éliminés aux tirs au but par le Cameroun (0-0, 4-5 tab) ce samedi en quart de finale de la CAN 2017. Pour Sadio Mané, mis en échec par Ondoa sur le tir fatal, et sa bande, la déception est immense…

