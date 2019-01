CAN 2017 : Le Togo sur ses gardes

vendredi 4 septembre 2015

Privé d’Adebayor, Agassa et Gakpé, le Togo ouvre la 2e journée des éliminatoires de la CAN 2017 par un déplacement à Djibouti vendredi (13H GMT). A priori rien d’insurmontable pour les Eperviers. Sauf que la chaleur et les absences pourraient peser lourd.

