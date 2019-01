CAN 2017 : RDC et Tunisie survolent leur finale !

dimanche 4 septembre 2016 / par ,

Alors qu’elles devaient remporter une véritable finale pour valider leur qualification à la CAN 2017 ce dimanche lors de la dernière journée des éliminatoires, la RDC et la Tunisie ont surclassé respectivement la Centrafrique et le Liberia sur le même score de 4-1 pour valider leur billet pour la phase finale.

