CAN 2019 : Constant de retour avec la Guinée

lundi 22 mai 2017 / par

Absent de la sélection depuis plus d’un an, Kevin Constant fait partie de la liste de 22 joueurs dévoilée ce lundi par le sélectionneur de la Guinée, Lappé Bangoura, pour le match amical contre l’Algérie et les qualifications à la CAN 2019 face à la Côte d’Ivoire.

