CAN 2019 : Nigeria et Zambie tombent de haut

samedi 10 juin 2017 / par

Battus à domicile respectivement par l’Afrique du Sud (0-2) et le Mozambique (0-1), le Nigeria et la Zambie ont essuyé une terrible contre-performance samedi, entrant dans les éliminatoires de la CAN 2019 de la pire des façons.

Copyright © Tous droits réservés. Les informations publiées sur Afrik-Foot ne peuvent être reprises, diffusées, réécrites, ou redistribuées sans l'autorisation notifiée de la rédaction ou partenariat pré-établi. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.