CAN féminine : le Nigeria brise le rêve du Cameroun

samedi 3 décembre 2016 / par

Comme en 2014, le Cameroun s’est incliné en finale de la CAN féminine 2016 face au Nigeria (0-1) samedi à Yaoundé. Une défaite d’autant plus douloureuse qu’elle intervient au pays et sur un but tardif… Les Super Falcons s’adjugent la 10e CAN de leur histoire, confirmant leur statut d’ogre du football féminin sur le continent.

