CAN U17 : la Guinée en demies, le Cameroun au tapis

dimanche 21 mai 2017 / par

Malgré son succès face au Gabon (1-0), le Cameroun est éliminé en phase de groupes de la CAN 2017 des moins de 17 ans puisque la Guinée a tenu tête au Ghana (0-0) dans l’autre match et rejoint les Black Starlets en demi-finale et au Mondial de la catégorie.

