CAN U17 : Le Congo assure, Afsud et Egypte mal embarquées

Vainqueur en Namibie (2-1) à l’occasion du 2e tour aller des éliminatoires de la CAN 2017 des moins de 17 ans, le Congo a pris une option sur la qualification samedi, tout comme le Nigeria et les Comores, victorieux à domicile. La situation se révèle en revanche plus délicate pour l’Afrique du Sud, accrochée chez elle par la Tanzanie (1-1) et surtout l’Egypte, surprise par l’Ethiopie (1-3).

