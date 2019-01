CAN U17 : Mali, Cameroun et Congo pour rejoindre le Niger et le Ghana

dimanche 2 octobre 2016 / par

Après les qualifications samedi du Ghana, du Niger et de l’Angola pour la phase finale de la CAN 2017 des moins de 17 ans, le Mali, le Cameroun et le Congo tenteront d’en faire de même dimanche à l’occasion du 3e tour retour des éliminatoires.

Copyright © Tous droits réservés. Les informations publiées sur Afrik-Foot ne peuvent être reprises, diffusées, réécrites, ou redistribuées sans l'autorisation notifiée de la rédaction ou partenariat pré-établi. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.