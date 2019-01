CAN U17 : Mali, Guinée et Niger bien partis, CIV et Cameroun défaits

lundi 19 septembre 2016 / par

Victorieux ce week-end à l’occasion du 3e et dernier tour aller des éliminatoires de la CAN 2017 des moins de 17 ans, le Mali et la Guinée prennent une option sur la qualification. Défaits en déplacement, le Cameroun, le Congo, la Côte d’Ivoire et le Gabon devront en revanche renverser la vapeur à la maison.

