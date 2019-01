CAN U17 : Maroc et Algérie renversants, Soudan et Tanzanie imposants

Si l’Algérie et la Maroc ont validé leur qualification pour le 2e tour des éliminatoires de la CAN 2017 des moins de 17 ans dans la douleur après leur revers à l’aller, le Soudan et la Tanzanie n’ont pas connu les mêmes soucis. En cumulant les deux manches, les deux sélections ont cartonné respectivement 16-0 et 9-0 contre Djibouti et les Seychelles ! Le point complet.

