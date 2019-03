CAN 2019 : à J-100, l’Egypte promet un tournoi "inoubliable" ! A 100 jours du coup d’envoi de la CAN 2019, le président de la Fédération égyptienne de football, Hany Abo Rida, a assuré que les préparatifs se passent bien et que les Pharaons seront en mesure...