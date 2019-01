CM 2018 : Le Gabon au bout du suspense !

samedi 14 novembre 2015 / par

A égalité sur l’ensemble des deux matches après la victoire des Panthères ce samedi (1-0), le Gabon et le Mozambique ont dû recourir aux tirs au but pour se départager. Une séance qui a tourné à l’avantage des Gabonais (4 tab à 3). Portés par Ovono et Aubameyang, ils sont les premiers à se qualifier pour la phase de groupes des éliminatoires du Mondial 2018.

Copyright © Tous droits réservés. Les informations publiées sur Afrik-Foot ne peuvent être reprises, diffusées, réécrites, ou redistribuées sans l’autorisation notifiée de la rédaction ou partenariat pré-établi. Tout contrevenant s’expose à des poursuites.

Copyright © Tous droits réservés. Les informations publiées sur Afrik-Foot ne peuvent être reprises, diffusées, réécrites, ou redistribuées sans l'autorisation notifiée de la rédaction ou partenariat pré-établi. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.