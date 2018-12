Côte d’Ivoire : sans Gradel, Kalou ni Bony pour les amicaux

vendredi 17 mars 2017 / par

Opposée à la Russie et au Sénégal en match amical à la fin du mois, la Côte d’Ivoire se présentera sans ses cadres Gradel, Bony et Kalou, non convoqués pour des raisons diverses. Du coup, le sélectionneur intérimaire Ibrahim Kamara a fait appel à des visages moins connus.

