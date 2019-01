Expatriés : Le Nigeria roi de l’export

lundi 12 octobre 2015

En analysant l’origine de 18 660 joueurs qui évoluent dans un championnat étranger, l’Observatoire du football a réalisé le classement des pays qui exportent le plus de joueurs. Au niveau mondial, avec 1784 expatriés, le Brésil mène largement la danse. Au niveau africain, la course est serrée derrière l’intouchable Nigeria et ses 596 expatriés.

Copyright © Tous droits réservés. Les informations publiées sur Afrik-Foot ne peuvent être reprises, diffusées, réécrites, ou redistribuées sans l’autorisation notifiée de la rédaction ou partenariat pré-établi. Tout contrevenant s’expose à des poursuites.

