FIFA : l’Egypte double le Sénégal, le Cameroun bondit, CIV et Algérie déchantent

jeudi 9 février 2017 / par

La FIFA a dévoilé ce jeudi son classement mensuel des nations pour février. Comme prévu, la CAN 2017 a provoqué plusieurs bouleversements puisque l’Egypte est le nouveau leader africain devant le Sénégal et le Cameroun, champion d’Afrique qui fait un bond. La Côte d’Ivoire et l’Algérie chutent en revanche.

