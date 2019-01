FIFA : Mahrez et Aubameyang zappés pour l’équipe type de l’année

vendredi 2 décembre 2016 / par

A la différence du Ballon d’Or et du FIFA joueur de l’année, la FIFpro et la FIFA ont fait l’impasse sur Pierre-Emerick Aubameyang et Riyad Mahrez, absents de la présélection de 55 joueurs en lice pour l’équipe type de l’année. Serge Aurier est le seul Africain en course.

Copyright © Tous droits réservés. Les informations publiées sur Afrik-Foot ne peuvent être reprises, diffusées, réécrites, ou redistribuées sans l'autorisation notifiée de la rédaction ou partenariat pré-établi. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.