Gabon : à la CAN avec Aubameyang, Bouanga et Ndong

mardi 27 décembre 2016 / par

Pays-hôte de la CAN 2017 (14 janvier-5 février), le Gabon a dévoilé sa liste de 23 joueurs retenus pour la compétition ce mardi. Le nouveau sélectionneur José Antonio Camacho a évidemment fait appel à son capitaine et star, Aubameyang, mais aussi à Ndong, exclu lors du précédent rassemblement, et Bouanga, qui a récemment opté pour les Panthères.

