Ghana : Appiah commence par un coup de balai !

jeudi 25 mai 2017

Le nouveau sélectionneur du Ghana, Kwesi Appiah, a écarté 11 joueurs présents lors de la dernière CAN dans sa première liste de 30 Black Stars retenus pour le match éliminatoire à la CAN 2019 contre l’Ethiopie (11 juin) et les amicaux contre le Mexique (28 juin) et les Etats-Unis (1er juillet).

