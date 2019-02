CAN U20 : le Sénégal au Mondial, le Mali relancé, le Burkina Faso éliminé La 2e journée du groupe B de la CAN U20 a été riche en enseignements ce mercredi avec la qualification du Sénégal pour les demi-finales et pour le Mondial U20 et l’élimination du Burkina Faso. Samedi,...