LDC : l’Espérance et l’USM Alger rentrent avec une option

samedi 16 septembre 2017 / par

En déplacement à l’occasion des quarts de finale aller de la Ligue des champions, l’Espérance Tunis et l’USM Alger ont pris une option ce samedi. Les Sang et Or ont tenu tête à Al Ahly en Egypte (2-2), tandis que les Algériens ont frôlé la victoire face au Ferroviario de Beïra (1-1).

