Le calendrier de la Coupe des Confédérations

mardi 6 juin 2017 / par

La Coupe des Confédérations 2017 de football se déroulera en Russie du 17 juin au 2 juillet et verra s’affronter les meilleures sélections victorieuses de leur coupe continentale et du dernier Mondial. Seront présents en plus de la Russie, hôte de la prochaine Coupe du monde en 2018, le Portugal, le Chili, la Nouvelle-Zélande, le Cameroun, le Mexique, l’Australie et l’Allemagne. Le calendrier complet.

