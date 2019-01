Le Tchad en suspens, Costa, Mulumbu… Les 3 infos du jour

vendredi 29 juillet 2016 / par

Afrik-Foot vous propose ce vendredi un focus sur les trois principales informations du jour : la FIFA qui menace le Tchad, Jorge Costa qui se rapproche un peu plus d’une reconduction sur le banc du Gabon et Youssuf Mulumbu qui va discuter d’une possible arrivée à l’OM.

Copyright © Tous droits réservés. Les informations publiées sur Afrik-Foot ne peuvent être reprises, diffusées, réécrites, ou redistribuées sans l’autorisation notifiée de la rédaction ou partenariat pré-établi. Tout contrevenant s’expose à des poursuites.

Copyright © Tous droits réservés. Les informations publiées sur Afrik-Foot ne peuvent être reprises, diffusées, réécrites, ou redistribuées sans l'autorisation notifiée de la rédaction ou partenariat pré-établi. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.