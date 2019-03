Maroc : Ziyech de retour, Mahi dans la liste

Après l’avoir zappé depuis la CAN 2017, le sélectionneur du Maroc, Hervé Renard, a rappelé Hakim Ziyech pour l’amical contre les Pays-Bas et la 1ère journée des éliminatoires de la CAN 2019 face au Cameroun. Le binational Mimoun Mahi est convoqué pour la première fois.

