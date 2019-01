Mondial 2018 : Cameroun et Sénégal pour enchaîner, Mali-Gabon sous pression

samedi 12 novembre 2016 / par

Sept matchs de la 2e journée des éliminatoires du Mondial 2018 sont au programme ce samedi. Après leur bonne entrée en matière, le Sénégal et le Cameroun tenteront de confirmer respectivement face à l’Afrique du Sud et la Zambie. Mali-Gabon et Cap Vert-Burkina Faso s’annoncent en revanche déjà tendus.

