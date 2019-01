Mondial 2018 : Keita et Sow portent le Sénégal

dimanche 9 octobre 2016 / par ,

Grâce à un but et une passe décisive d’un Baldé Keita survolté, le Sénégal a battu le Cap Vert 2-0 samedi pour s’emparer des commandes du groupe D des éliminatoires du Mondial 2018 à l’issue de la première journée. Moussa Sow a fêté son retour par un but.

