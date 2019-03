Mondial 2018 : la Guinée a tout gâché

Relancée dans les éliminatoires du Mondial 2018 après son succès de jeudi dernier contre la Libye (3-2), la Guinée a tout gâché en s’inclinant 1-0 au retour lundi contre ce même adversaire. Dans ce groupe, la qualification va comme prévu se jouer entre la Tunisie et la RDC et il faudrait plus qu’un miracle pour voir le Syli National revenir en course.

