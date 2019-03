Mondial 2018 : Maroc-Mali, un coup à jouer

A la traîne dans le groupe C des éliminatoires au Mondial 2018, le Maroc et le Mali s’affrontent ce vendredi à Rabat (20h GMT). Le vainqueur a l’occasion de se relancer dans la course à la qualification.

