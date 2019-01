Sénégal : Diafra Sakho parti pour louper une deuxième CAN…

jeudi 1er décembre 2016 / par

Absent polémique à la CAN 2015, Diafra Sakho s’est blessé dimanche avec West Ham et manquera les six prochaines semaines de compétition. Autant dire que les chances de voir l’attaquant sénégalais, régulièrement blessé depuis des mois, prendre part à la CAN 2017 viennent de s’envoler.

Copyright © Tous droits réservés. Les informations publiées sur Afrik-Foot ne peuvent être reprises, diffusées, réécrites, ou redistribuées sans l'autorisation notifiée de la rédaction ou partenariat pré-établi. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.