Togo : Le Roy réussit les coups Sunu et Mlapa !

jeudi 22 septembre 2016

Qualifié pour la CAN 2017, le sélectionneur du Togo, Claude Le Roy, vient d’enregistrer les réponses positives de plusieurs binationaux. Après Ihlas Bebou, les attaquants Gilles Sunu (Angers) et Peniel Mlapa (Bochum) et le défenseur Khaled Narey (Gunther Fürth) viennent ainsi de dire oui aux Eperviers et sont attendus pour les matchs amicaux d’octobre.

