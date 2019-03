Tunisie : FTF-Kasperczak, divorce en cours

samedi 1er avril 2017

La Fédération tunisienne (FTF) et le sélectionneur Henryk Kasperczak sont en train de négocier un départ à l’amiable. Le technicien franco-polonais est contesté depuis l’élimination en quart de finale de la CAN 2017 et les deux défaites en amical ce mois-ci.

