Zimbabwe : Billiat et Musona dans la pré-liste pour la CAN

lundi 19 décembre 2016 / par

Le sélectionneur du Zimbabwe, Kalisto Pasuwa, a révélé dimanche une pré-liste de 31 joueurs en vue de la CAN 2017 (14 janvier-5 février). Tous deux retenus dans cette pré-sélection, Khama Billiat et Knowledge Musona défieront l’Algérie, le Sénégal et la Tunisie dans le groupe B.

Copyright © Tous droits réservés. Les informations publiées sur Afrik-Foot ne peuvent être reprises, diffusées, réécrites, ou redistribuées sans l'autorisation notifiée de la rédaction ou partenariat pré-établi. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.