Algérie : Alcaraz rappelle Medjani et Feghouli

jeudi 1er juin 2017 / par

Le nouveau sélectionneur de l’Algérie, Lucas Alcaraz, a dévoilé ce jeudi sa première liste pleine de nouveautés et comprenant le retour de Carl Medjani et Sofiane Feghouli pour affronter la Guinée et le Togo.

