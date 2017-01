Amical : la Côte d’Ivoire finit en fanfare

Au terme d’un match ouvert et rythmé, la Côte d’Ivoire a achevé sa préparation à la CAN 2017 par une démonstration 3-0 contre l’Ouganda ce mercredi en amical. A cause de leur manque d’efficacité, les Eléphants ont cependant dû attendre la seconde période pour marquer notamment grâce aux premiers buts en sélection de Zaha et Aurier, omniprésent.